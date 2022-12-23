В самый короткий световой день поздравляли энергетиков с профессиональным праздником

Алена Кузнецова, министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Сейчас у нас полярная ночь, поэтому хочется пожелать энергетикам крепкого здоровья, успехов. Это очень ответственная работа, у них высокая самоотдача и профессионализм. Хочется пожелать благополучия их семьям».

22 декабря энергетики отметили свой профессиональный праздник. Торжественный концерт и церемония награждения заслуженных работников отрасли состоялась в Мурмашах.

22 декабря день зимнего солнцестояния – самый короткий день и самая длинная ночь. А ещё в это день свой профессиональный праздник отмечают энергетики.

Алена Кузнецова, министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Сейчас у нас полярная ночь, поэтому хочется пожелать энергетикам крепкого здоровья, успехов. Это очень ответственная работа, у них высокая самоотдача и профессионализм. Хочется пожелать благополучия их семьям».

К сожалению, а может быть и к счастью, об энергетиках мы вспоминаем редко. А это значит, что они хорошо и правильно делают свою работу, считает заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков.

Алексей Лыженков, заместитель губернатора Мурманской области: «Работа их незаметна, но с этой работой к нам в дома, поликлиники, школы приходит свет, тепло и это замечательно. Я от всей души хочу поздравить энергетиков и пожелать тепла и свет в их домах».

Мы богатый ресурсами регион. Энергическая отрасль Заполярья – это Кольская атомная станция, новый ветропарк, свыше 7 тысяч километров электросетей и 17 гидроэлектростанций, которые входят в Кольский филиал компании ТГК – 1.

Станислав Назаров, заместитель управляющего директора – директор филиала Кольский ПАО «ТГК-1»: «Наша система избыточна, но сейчас мы с коллегами расширили транзит и увеличили в передачу энергии в центральные регионы. Увеличили выработку и передачу энергии на Северо-Запад России, кроме того мы очень рассчитываем, что наши потребители будут развиваться, появятся новые производства и наша энергия будет востребована».

А ещё энергетика нашей области – это 1200 километров тепловых сетей – больше, чем расстояние от Мурманская до Санкт- Петербурга.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Зона нашей ответственности в 20 муниципалитетах - более тысячи километров, 3800 человек. В их праздник я поздравляю сотрудников «Мурманэнергосбыта» и всех причастных к этому замечательному празднику».

А лучшем подарком для теплоэнергетиков, как и для всех северян, станет приход в нашу область голубого топлива.