В Мурманске открывается ярмарка «На Севере - Тепло!»Русский хоккей собирает друзей на домашний матч «Мурмана» в Суперлиге и финал Кубка Мурманска с участием «ММТП»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.12.22 19:30

В самый короткий световой день поздравляли энергетиков с профессиональным праздником

Алена Кузнецова, министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Сейчас у нас полярная ночь, поэтому хочется пожелать энергетикам крепкого здоровья, успехов. Это очень ответственная работа, у них высокая самоотдача и профессионализм. Хочется пожелать благополучия их семьям».

22 декабря энергетики отметили свой профессиональный праздник. Торжественный концерт и церемония награждения заслуженных работников отрасли состоялась в Мурмашах.

22 декабря день зимнего солнцестояния – самый короткий день и самая длинная ночь. А ещё в это день свой профессиональный праздник отмечают энергетики.

Алена Кузнецова, министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Сейчас у нас полярная ночь, поэтому хочется пожелать энергетикам крепкого здоровья, успехов. Это очень ответственная работа, у них высокая самоотдача и профессионализм. Хочется пожелать благополучия их семьям».

К сожалению, а может быть и к счастью, об энергетиках мы вспоминаем редко. А это значит, что они хорошо и правильно делают свою работу, считает заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков.

Алексей Лыженков, заместитель губернатора Мурманской области: «Работа их незаметна, но с этой работой к нам в дома, поликлиники, школы приходит свет, тепло и это замечательно. Я от всей души хочу поздравить энергетиков и пожелать тепла и свет в их домах».

Мы богатый ресурсами регион. Энергическая отрасль Заполярья – это Кольская атомная станция, новый ветропарк, свыше 7 тысяч километров электросетей и 17 гидроэлектростанций, которые входят в Кольский филиал компании ТГК – 1.

Станислав Назаров, заместитель управляющего директора – директор филиала Кольский ПАО «ТГК-1»: «Наша система избыточна, но сейчас мы с коллегами расширили транзит и увеличили в передачу энергии в центральные регионы. Увеличили выработку и передачу энергии на Северо-Запад России, кроме того мы очень рассчитываем, что наши потребители будут развиваться, появятся новые производства и наша энергия будет востребована».

А ещё энергетика нашей области – это 1200 километров тепловых сетей – больше, чем расстояние от Мурманская до Санкт- Петербурга.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Зона нашей ответственности в 20 муниципалитетах - более тысячи километров, 3800 человек. В их праздник я поздравляю сотрудников «Мурманэнергосбыта» и всех причастных к этому замечательному празднику».

А лучшем подарком для теплоэнергетиков, как и для всех северян, станет приход в нашу область голубого топлива.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
Комментарий к новости:Модернизация рыбной отрасли продолжится: Госдума приняла законопроект о втором этапе инвестквот
Вера Петровна
19.12.22 22:02
А почему должны платить если нет никаких услуг.Сколько нерв потрачено на проблему с водой.Трубы замерзают.Не утеплён чердак. Труба прорвала с горячей водой когда начали размораживать в феврале 2021год
Комментарий к новости:Коммунальная беда в доме на Папанина, 7
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.22 11:08
Здравствуйте, мурманчане! Снова с Вами, зрителями телеканала «Арктик-ТВ», педагог, учитель русского языка и литературы согласно полученного диплома, заместитель директора по воспитательной работе и не
Комментарий к новости:В феврале 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте региона вырастет, но не одинаково для всех
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:30«Без химии». Научно-популярная программа (12+)05:15«Я люблю своего мужа». Художественный фильм, серия 1-2 (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области северян радует снижение цен на соль и картофель, а огорчает подорожавшая морковь-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 3,60 рубля, доллар просел на 3,45 рубля-PRO Энергетику (18+)Более 450 млн рублей будет потрачено на модернизацию системы теплоснабжения Алакуртти-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Жители Херсона и части Херсонской области получат выплаты на приобретение жилья
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика