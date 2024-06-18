В Санкт-Петербург вернулась ледостойкая платформа «Северный полюс»

Новое судно, по словам представителей Арктического и антарктического научно-исследовательского института, прекрасно себя показало в сложнейших климатических условиях и полностью оправдало своё назначение, открыв новую эру в истории полярных исследований.

За 20 месяцев работы станции «Северный полюс-41», впервые дрейфовавшей при поддержке ледостойкой платформы, проведено 50 междисциплинарных научных исследований, отработаны варианты ротации экспедиционного состава, получен большой опыт использования платформы в экстремальных ситуациях.

После технического обслуживания и подготовки платформа вновь выйдет в рейс. Экспедиция «Северный полюс-42» отправится в Арктику в сентябре этого года. Спектр научных работ будет существенно расширен, в том числе для обеспечения безопасной и устойчивой навигации на трассе Северного морского пути.