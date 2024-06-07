В Санкт-Петербурге гидрографы ВМФ провели первые Спафарьевские чтения, посвящённые маячному делу

Участие в событии приняла и руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Накануне Дня образования Маячной службы России, который отмечают 8 июня, в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге состоялись первые Спафарьевские чтения. Участниками встречи стали военные гидрографы Военно-морского флота, представители музейного и научного сообществ, а также организаций, деятельность которых связана с системой навигационного обеспечения и развития Маячной службы России.

Одним из докладчиков стала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области. Евгения Чибис поделилась опытом ремонта маяка на побережье Белого моря силами добровольцев в прошлом году. Нынешним летом волонтёры планируют отремонтировать маяк возле села Териберка на побережье Баренцева моря.

- Неравнодушные северяне обращают внимание на состояние сегодняшнее наших маяков, поэтому в прошлом году мы приняли решение и начали восстанавливать маяк в Кашкаранцах, - отметила Евгения Чибис.