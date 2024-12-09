В Санкт-Петербурге на борту крейсера «Аврора» состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги военнослужащими по призыву морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии

В областной центр отправятся молодые люди из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Дагестан, Забайкальского и Красноярского краев. Призывники уже прошли первоначальную подготовку.

Альмир Иматдинов, заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии: «Вы пройдёте военную службу в городе-герое Мурманске. Немецко-фашистские и финские войска не смогли захватить столицу советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Вы – наследники их ратного труда, вы будете служить в уникальном подразделении войск Национальной гвардии РФ – морском отряде Северо-Западного округа Росгвардии».

В областной центр отправятся молодые люди из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Дагестан, Забайкальского и Красноярского краев. Призывники уже прошли первоначальную подготовку.

Александр Лазо, призывник: «Морской отряд выполняет задачу по защите атомного ледокольного флота - единственного в мире. Также мы будем дежурным подразделением, которое будет самым первым по его защите и по его охране».