В Санкт-Петербурге отменили кронштадтскую часть морского парада ВМФ, в которой участвовали и корабли Северного флота

Это произошло впервые за 8 лет.

В этом году торжественный парад будет организован в усеченном формате. Поэтому корабли, уже прибывшие в Кронштадт для участия в событии, ушли обратно. Речь в том числе об отряде Северного флота, сообщают «Известия».

Причины таких ограничений пока неизвестны.

В прошлом году в параде приняли участие больше трёх десятков надводных кораблей и катеров, четыре подводных лодки Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, а также восемь парусных судов. За событием лично наблюдал глава государства.