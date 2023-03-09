В Санкт-Петербурге с 1 августа в экспериментальном режиме планируют ввести курортный сбор

Плательщиками сбора будут лица старше 18 лет, проживающие в гостиницах более 24 часов. Курортный сбор устанавливается в размере 100 рублей за одни сутки.

Как пишет ТАСС, в числе тех, кого предполагается освободить от уплаты, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие семьи, лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях Санкт-Петербурга, спортсмены, местные жители. Цель эксперимента - сохранение, восстановление и развитие курортов, формирование единого туристского пространства, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

Помимо города на Неве, так же в экспериментальном режиме, сбор действует в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.