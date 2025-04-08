В Санкт-Петербурге создают береговой учебно-тренажёрный центр для студентов Мурманского арктического университета

Транспортировка 14 модулей комплекса в Мурманск и их установка займёт около трёх месяцев.

Первая площадка оборудована тренажёрами, где курсанты смогут отрабатывать навыки по борьбе за живучесть судна; спасению людей из задымленных помещений; действия при поступлении воды в отсеки.

Транспортировка 14 модулей комплекса в Мурманск и их установка займёт около трёх месяцев.

Современный тренажёрный центр МАУ входит в концепцию создания кампуса мирового уровня – это инициатива губернатора, которую поддержал Президент РФ Владимир Путин.