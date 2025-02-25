В Санкт-Петербурге завершился 26 турнир полпреда СЗФО - «Север» стал серебряным призёром

В финале мурманский «Север» встретился с командой спортивной школы «Ленинградец». Обе команды показали достойную игру и сыграли в сухую ничью, однако серия пенальти осталась за питерской командой.

«Север» стал серебряным призёром турнира, а лучшим игроком признали Дмитрия Суконкина.

Как отметили в пресс-службе мурманского футбольного клуба, «Север» – это команда второго дивизиона, однако останавливаться на достигнутом футболисты не собираются.

Напомним, что «Север» выигрывал турнир полпреда в 2010 году.