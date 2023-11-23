В Сайда-Губе встала последняя — носовая — блок-упаковка с дезактивированными фрагментами судна «Лепсе»

В Мурманской области завершилась более чем десятилетняя история утилизации плавучей технической базы «Лепсе», которая обеспечивала работу первых атомных ледоколов и чье хранилище отработавшего ядерного топлива много лет представляло значительный экологический риск для региона.

На своё место в хранилище реакторных отсеков, расположенное в Сайда-Губе, встала последняя — носовая — блок-упаковка с дезактивированными фрагментами судна.

Работа по выгрузке и вывозу 639 топливных сборок, часть из которых была повреждена, потребовала от специалистов атомной отрасли особых технических решений. В частности, для выгрузки отработавшего ядерного топлива «Лепсе» поместили в специально спроектированный и построенный наземный участок-укрытие. Работы выполнялись с помощью робототехнического дистанционно управляемого комплекса.

Сейчас фрагменты судна не представляют опасности, на них устанавливается снаружи дополнительная биологическая защита.

В Мурманской области в плановом режиме идёт вывоз отработавшего ядерного топлива. С 2002 по 2023 год его суммарный объём сократился в два раза