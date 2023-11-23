В Сайда-Губе встала последняя — носовая — блок-упаковка с дезактивированными фрагментами судна «Лепсе»
На своё место в хранилище реакторных отсеков, расположенное в Сайда-Губе, встала последняя — носовая — блок-упаковка с дезактивированными фрагментами судна.
Работа по выгрузке и вывозу 639 топливных сборок, часть из которых была повреждена, потребовала от специалистов атомной отрасли особых технических решений. В частности, для выгрузки отработавшего ядерного топлива «Лепсе» поместили в специально спроектированный и построенный наземный участок-укрытие. Работы выполнялись с помощью робототехнического дистанционно управляемого комплекса.
Сейчас фрагменты судна не представляют опасности, на них устанавливается снаружи дополнительная биологическая защита.
В Мурманской области в плановом режиме идёт вывоз отработавшего ядерного топлива. С 2002 по 2023 год его суммарный объём сократился в два раза