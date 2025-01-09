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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.01.25 19:30

В сборную Мурманской области по художественной гимнастике вошли спортсменки из Гаджиево

Бесконечное самосовершенствование – принцип работы гимнастического отделения города подводников, где уже 10 лет тренеры развивают направление, в котором юные спортсменки преуспели настолько, что вошли в сборную Мурманской области по художественной гимнастике. И это далеко не все итоги ежедневной подготовки спортсменок за минувший год.

Махи вперед-назад, переход из заднего шпагата в передний с наклоном туловища назад: популярный элемент «Утяшева» не сразу дался Анастасии Васетинской. В гимнастике девочка уже 8 лет, а до сих пор многие упражнения приходится оттачивать неделями до необходимого безупречного результата.

Анастасия Васетинская, гимнастка, г. Гаджиево: «На другой день ты просто приходишь и понимаешь, что можешь это сделать: отрабатываешь, тогда всё получается».

Впрочем, изнуряющие ежедневные тренировки дают свои результаты: Настя, как и ещё несколько спортсменок из Гаджиево, вошли в сборную Мурманской области по художественной гимнастике. Среди них и многократная победительница спортивных соревнований Елизавета Николаева. Девочке не было и пяти лет, когда её привели на первое занятие. С тех пор, как говорят гимнастки, она практически живёт в зале.

Елизавета Николаева, гимнастка, г. Гаджиево: «Ты должна понимать, что даже за одну тренировку ты получишь какой-то результат, поэтому ты идёшь к успеху».

Для гаджиевского отделения такие результаты не только достижение, но и невероятная ответственность. С этого года правила художественной гимнастики станут международными, а до этого коррективы вносились чуть ли не каждый месяц, подчеркивают тренеры. Так, в академии гимнастики «Небесная грация», где довелось обучаться и выступать спортсменкам, оценивают по-особому. Поэтому подготовленные номера для программы не годились. Их приходилось менять в буквальном смысле в режиме онлайн тренер был на сборах в другом городе. Итог не заставил себя ждать – целый номер, а это 30 задействованных участниц, отобран на Международный фестиваль «Алина», который совсем скоро пройдёт в Сочи.

Виктория Селиванова, тренер по художественной гимнастике, г. Гаджиево: «Подготовка, план подготовки к соревнованиям – построение всего тренировочного процесса. Плюс внешний вид спортсмена. У нас такой вид спорта, когда необходимо демонстрировать не только физическую форму, но и танцевальную подготовку, эмоциональную подготовку. Это всё влияет на результат».

Психологическая взаимосвязь между тренером и гимнастом невероятно важна. Это то что помогает не терять желания работать, что способно помочь при восстановлении сил, в том числе после серьёзных травм. Так, например, Виктория сама была вынуждена навсегда покинуть большой спорт из-за повреждения конечности.

Виктория Селиванова, тренер по художественной гимнастике, г. Гаджиево: «И сейчас бывают моменты, когда хочется вернуться, кажется, что не до конца закончена история, но это нереально и тяжело для организма, тяжело эмоционально».

Отделению гимнастики в Гаджиево в этом году исполняется 10 лет. Этим видом спорта в городе морской доблести занимаются несколько разновозрастных групп общей численностью в 70 спортсменок, из них - 19 кандидатов в мастера спорта.

«Сабмарин Кап» - региональные соревнования, на которые приглашаются гимнастки со всей Мурманской области. Это тренеры, которым родители доверяют самое ценное, что у них есть – своих детей. 

Алёна Шестерова, гимнастка, г. Гаджиево: «Необходимо любить этот вид спорта, верить, что у тебя всё получится».

Конкуренцию девчонки чувствуют даже в своём объединении. Спортивная зависть и спортивное соперничество вполне допустимы, уверены гимнастки. Это тоже своего рода толчок к саморазвитию. Впрочем, они никак не мешают девчонкам искренне переживать друг за друга, оказывая поддержку особенно на выездных состязаниях.

Есения Янкович, гимнастка, г. Гаджиево: «Я задумываюсь о движениях, которые я буду делать. Но перед выступлением трясутся колени, так как очень страшно».

Планы на 2025 год у гимнасток амбициозные. И дело не только в ответственности за предстоящие всероссийские и международные выступления в составе сборной. Это и личные победы, достигать которые приходится диетами, дисциплиной и самоконтролем. И остаётся только догадываться, сколько в этих хрупких девочках на самом деле таится стойкости, выносливости и сил. 

 

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