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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.24 19:30

В селе Алакуртти Кандалакшского района отметили значимую дату

14 сентября 1944 года советские войска освободили село от немецко-фашистских захватчиков.

В этом году местные жители, молодёжные и общественные организации, военные и представители власти отметили 80-ю годовщину освобождения митингом на Центральном мемориале.

В юго-западной части Кольского полуострова, на берегу реки Тунтсайоки, в окруженной сопками долине находится село Алакуртти. Именно здесь в суровом климате с продолжительными зимами, частыми метелями и коротким летом проходили сражения Великой Отечественной войны.

В июле 1941 года фашистскими войсками были предприняты попытки прорвать оборону для того, чтобы выйти к Кандалакше, захватить железную дорогу на Мурманск и отрезать Кольское Заполярье. В сентября 1941 года под натиском превосходящих сил село Алакуртти было оставлено советскими войсками, отошедшими на восток на несколько десятков километров от государственной границы. Там, на рубеже Верман, где и установилась линия фронта, враг был остановлен. Наступление фашистов закончилось на 80-й день после начала боевых действий, за это время они продвинулись на 78 километров, не одолев и половины запланированного наступлением пути до Кандалакши. Под шквальным огнём противника наши солдаты героически совершали рейды в тыл врага и участвовали в боевых операциях. А 14 сентября 1944 года советские войска освободили село Алакуртти от немецких захватчиков.

Именно в этот день, в 80-ю годовщину, почтить память героев у Центрального мемориала собрались местные жители, молодёжные и общественные организации, военные и представители власти. С\Х: Александр Самарин, глава Кандалакшского муниципального района: «Для каждого из нас эта дата – символ мужества, отваги и героизма народа, который сплотился в борьбе с нацизмом. Алакуртти, как я уже говорил, это не просто какой-то географический знак на карте. Это место с большой военной историей, с её атмосферой, здесь шли серьёзные бои. Сегодня 80 лет, это очень важно и значимо для нашего сельского поселения».

Военный оркестр исполнил гимн, был проведён молебен и традиционное возложение цветов. Воинские почести героям Великой Отечественной войны отдали военнослужащие 80-й отдельной мотострелковой «Арктической» бригады.

Тимур Загидулин, врио командира 80-й отдельной мотострелковой бригады «Арктическая»: «Я всегда удивляюсь этой стойкости защитников наших: дедов, прадедов, которые в этих нечеловеческих условиях смогли отстоять, выстоять. И ещё с этого рубежа в 1944 году перейти в наступление».

Участие в митинге-памяти приняли и представители военно-патриотических объединений, поисковых отрядов Мурманской области, которые каждый год находят погибших бойцов на Кандалакшском направлении.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Поисковыми отрядами Мурманской области в летний период ведётся очень большая работа по поиску останков падших солдат. И сегодня состоялось первое перезахоронение в такую значимую дату на Кандалакшском направлении».

В этом году, благодаря усилиям поисковиков, останки 10 защитников Заполярья были преданы земле.

Игорь Лякин, член Мурманской региональной общественной организации Военно-патриотический поисковый отряд «Верман»: «И хочется привлекать молодёжь, чтобы она тоже включилась в эту работу. Потому что, изучая боевые действия на Кандалакшском направлении, а у нас здесь было всё: и атаки, и победы, и окружения. Очень такое героическое направление, скажем так».

Молодёжь региона, которая всё больше начинает проявлять интерес к истории Мурманской области, с гордостью принимает участие в военно-патриотических акциях. Общаясь с представителями поисковых отрядов, молодые люди начинают лучше понимать, какие страшные события происходили в те годы и сколько еще тайн военных лет хранит наша земля.

Игорь Лякин, член Мурманской региональной общественной организации Военно-патриотический поисковый отряд «Верман»: «Мы в школах выступаем, участвуем в различных мероприятиях с ребятами. Например, та же реконструкция, это возможность привлечь ребят, обратить внимание. Они очень заинтересованы. Подходит мальчишка, говорит: «А у меня такой же автомат есть. У меня ППШ». Я говорю: «А где?».

– А я вот играю в компьютерные игры.

– Говорю: «Пойдём, выстрелишь». Даю ему выстрелить холостыми патронами, глаза загораются. И потом через какое-то время встречаемся, это уже наши парни, которые пошли в Юнармию и занимаются таким вот делом».

Поисковому отряду «Верман» уже более 20 лет, за это время его участники обнаружили и захоронили более 600 бойцов, воевавших на Кандалакшском направлении. С помощью архивных документов и карт сражений поисковики определяют места и даже конкретные имена бойцов. Однако время берёт свое: именные жетоны и личные вещи солдат теряются. Поэтому установить имена героев удаётся не всегда.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Мы привлекаем молодёжь именно в обмене опытом с ними. Чтобы они видели, какую роль и какую важную миссию несут сейчас взрослые люди».

Подвиг защитников Заполярья жив, пока о нём помнят. Благодаря мужеству красноармейцев фашисты не справились со своей задачей – захватить железную дорогу, по которой из незамерзающего порта Мурманск шли поставки вооружения, так необходимого для победы.

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