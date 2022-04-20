В селе Ура-Губа отремонтируют дорогу к причалу

Такое решение принял губернатор Андрей Чибис во время рабочей поездки в Кольский район.

Это место пользуется большой популярностью у рыбаков-любителей и рыболовецких предприятий. Хорошая дорога поможет сделать причал доступным.

Также в ходе рабочей поездки губернатор посетил индивидуальные электрокотельные, снабжающие тепловой энергией дома и социальные объекты Килпъявра. Таким образом, населенный пункт ушёл от мазутозависимости.

Андрей Чибис осмотрел фельдшерско-акушерский пункт, где в конце 2019 года был проведён капремонт. Он полностью укомплектован новым оборудованием, мебелью и доступен для маломобильных граждан.

Для оказания первичной медико-санитарной помощи местным жителям, в посёлке работает ФАП. Там ведут приём стоматологи, акушер-гинеколог, врач-педиатр, фельдшер.

Следующими местами посещения стали средняя школа, в которую ходят дети из Килпъявра и посёлка Междуречье.