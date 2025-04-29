В сельском Доме культуры ст. Лопарская есть семейная комната, в которой хранятся реликвии шести поколений Шаршиных

Как Великая Отечественная война стала частью истории одной большой саамской семьи. В семейной музейной комнате Шаршиных собраны уникальные изделия, которые передавались из поколения в поколение 200 лет. Об оленях, Празднике Севера и создании национальной саамской одежды рассказали жительницы станции Лопарской.

Когда в Заполярье пришла война, ещё маленькую маму сестёр Елены, Нины и Лидии из Белокаменки эвакуировали в Канёвку, по большому счёту, представляющую собой поселение местных жителей на правом берегу реки Кола. Домами служили куваксы, впрочем, для коренных оленеводов такой способ проживания вполне привычен, война парализовала иные артерии: привычные оленям сезонные миграции пришлось искусственно перенаправлять и даже отменять. Часть голов всех семейных и колхозных стад и вовсе составила основу оленнотранспортного батальона. Вместе с быками, как называют саамы взрослых самцов, уходили и опытные оленеводы.

Елена Толстенко, жительница станции Лопарская: «Работники совхоза пошли вместе с оленями на войну. У нас, например, дед взрослый был, он остался с оленями в стаде, а братья Чупровы пошли вместе с оленями воевать».

Елена Толстенко помнит, как застраивалась станция Лопарская. А когда старшее поколение начало уходить, стало понятно, что нужно спасать память о семье, сохранять крупицы народного достояния. Так, в Доме культуры появилась семейная музейная комната, в которой хранятся реликвии шести поколений Шаршиных.