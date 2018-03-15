В семье Алексея Веллера царила диктатура мужчин! А при чём тут Свадебная аллея?

Мурманские школьники отличились своей сентиментальностью на встрече с депутатом Государственной Думы, предложив устроить в городе Свадебную аллею.

Ученики второй гимназии на встрече с Алексеем Веллером представили макет, возможно, самого романтичного сквера. По их мнению, в городе не хватает Свадебной аллеи, которую, например, можно расположить на Театральном бульваре. Именно в этом парке, по их задумке, влюбленные могли бы назначать свидания, а молодожёны делать памятные снимки.

- Мы хотим донести до власти города, что Свадебная аллея - достаточно нужный проект, он может стать одной из достопримечательностей Мурманска, - убеждает Анастасия Спящая, участник проекта.

Такие молодёжные инициативы всегда приветствуются властями, ведь большинство идей не похожи друг на друга и могут внести разнообразие в уже привычные вещи. И даже, если проект гимназистов не будет реализован, то, возможно, некоторые его элементы найдут воплощение в одном из будущих скверов города.

- Установить арки, молодожены будут проходить сквозь них, вставать на мостик - символ единения сердец, - красочно рассказывает о проекте учащихся Елена Милина, заместитель директора по воспитательной работе.

Старшеклассники так же рассказали гостям о том, как раньше жили их бабушки и дедушки, какие традиции сложились в их семьях. Некоторые ребята даже создали фамильные фотоальбомы, в этом им помогли родители и педагоги. В свою очередь Алексей Веллер поделился с гимназистами своей историей, а на вопрос, какая в его доме царила атмосфера, парламентарий ответил однозначно: «Думаю, что всё-таки диктатура мужчин, в большей степени», - сказал Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ.

Особый интерес у гимназистов во время выступления Алексей Веллера вызвали его школьные воспоминания, ведь 35 лет назад он сам был учеником и сидел за партой в их же гимназии.