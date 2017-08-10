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День за днём с «Арктик-ТВ»10.08.17 19:30

В Семёновском озере Мурманска найдено тело неопознанного мужчины

Приблизительно в 8 часов утра в Семёновском озере найден труп мужчины. Личность установить пока не удалось.

При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено, имеются явные признаки утопления. По предварительным данным мужчине от 25 до 40 лет. В районе левой лопатки имеется татуировка в виде рисунка скорпиона.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка, - комментирует Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию с СМИ. - В настоящее время устанавливается личность мужчины. На теле имеются особые приметы, например, татуировка в виде рисунка скорпиона, расположенного на левой лопатке.

За первые 7 месяцев 2017 года в водоёмах региона погибло 9 человек, а ещё 10 пропали без вести. МЧС провели 51 спасательную операцию на воде. Самой частой причиной подобных происшествий в городских водоёмах является нарушение правил безопасности. Во время вылазки на пикник и даже обычной прогулки северяне часто злоупотребляют спиртным, после чего лезут купаться. Но в холодной, непрогретой воде сделать это безопасно не реально, говорят спасатели.

На Семёновском озере купаться запрещено. Соответствующие аншлаги администрация города установила. Отдыхать можно – купаться нельзя!

Если у вас пропал родственник или знакомый и на его теле имелась аналогичная татуировка в виде рисунка скорпиона, то сотрудники правоохранительных органов  просят незамедлительно сообщить об этом в полицию. 

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