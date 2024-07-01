В семи городах Мурманской области прошёл федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

1500 вакансий от более 100 самых перспективных работодателей Мурманска, мастер-классы, тренинги, экспертные дискуссии – всё это ждало гостей Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Ярмарка по поручению президента проводится ежегодно.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Как показал опыт прошлого года, тема абсолютно, уж простите, выражаясь языком молодёжи, она «зашла». Потому что получается, что это из достаточно регламентированного мероприятия, каковым обычно вроде является ярмарка трудоустройства, превратилось, в хорошем смысле, в очень масштабное мероприятие с целым рядом активностей».

Владислав Власов, студент 3 курса МКЭИТ: «Я пришёл сюда на трудоустройство. Устраиваться, проще говоря».

Вячеслав Громов, временно безработный: «Так сложно искать работу, как сказать, самому, самостоятельно. А здесь ты можешь посмотреть большое количество предложений в одном месте. Всех обойду, обязательно всё посмотрю, чтобы ничего не упустить».

Анастасия Понамарева, выпускница колледжа МТКС: «Думаю, тут попробовать что-то посмотреть, поискать, может, получится».

Анастасия Захарова, выпускница колледжа МТКС: «Много людей, но достаточно интересно, можно пообщаться с людьми, они всё подробно объяснят».

Даниил Пантин, студент 3 курса МКЭИТ: «Я уже походил и нашёл, где можно пройти практику, где в дальнейшем можно работать».

Ярмарка трудоустройства – это уникальное мероприятие. Гости проходили быстрые собеседования, общаясь с лучшими работодателями региона. Для тех, кто ищет работу, это отличная возможность узнать напрямую от представителей компаний о зарплате, социальном пакете и условиях.

Дмитрий Хвостенко, заместитель директора Центра занятости населения Мурманской области: «Ярмарка – тот самый механизм, в моём понимании, когда граждане могут напрямую пообщаться с работодателем, не ожидая, когда их там вызовут, перезвонят. Узнать какие-то аспекты о вакансиях, какие-то нюансы уточнить. А работодатель, соответственно, может пообщаться с будущим возможным сотрудником напрямую, посмотреть, грубо говоря, психологический портрет, оценить, посмотреть, на сколько человек подходит именно под эту вакансию, может быть, предложить ему какую-то другую вакансию».

Гостями события стали школьники, студенты, те, кто пришел найти новую работу или ещё только задумывается о смене деятельности. Один из участников ярмарки - Вячеслав Громов. На прошлом месте работы мужчина попал под сокращение и встал на учёт в центр занятости.

Вячеслав Громов, временно безработный: «Да, планирую здесь что-то найти, тут много всяких вариантов. Очень хороший, дельный совет мне дали сотрудники центра занятости, предложили прийти и здесь попробовать поискать работу. В принципе, много вариантов интересных».

А студенту-программисту Мурманского колледжа один из работодателей предложил пройти у них на предприятии производственную практику. После её завершения молодого человека пообещали трудоустроить. Это будет его первое место работы.

Даниил Пантин, студент 3 курса МКЭИТ: «Мне сказали, что эта компания заключила договор с нашим колледжем насчёт практики. Мне там сказали, что, если я буду прилежно проходить практику, в дальнейшем меня могут взять туда на работу».

Также одним из работодателей выступил фонд «Защитники Отечества». Организация была создан в прошлом году по инициативе Президента России для того, чтобы оказывать всестороннюю помощь участникам специальной военной операции.

Наталья Антонова, руководитель мурманского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества»: «Сегодня я выступаю как работодатель, поскольку у нас в филиале имеется две вакансии социальных координаторов. Это в городах Мурманске и Оленегорске. Мы решили использовать и такой формат поиска сотрудников. И я надеюсь, что неравнодушные люди, мотивированные, готовые и, самое главное, понимающие, как необходимо помогать нашим ребятам, которые вернулись из зоны СВО, придут к нам работать».

Помимо площадки трудоустройства для гостей ярмарки организовали тренинги по самореализации в профессии, встречу участниц женского клуба и мини-ярмарку образовательных услуг. Также работали пункты по профориентационному тестированию и карьерной траектории. Каждый желающий мог подобрать для себя подходящую профессию и пройти онлайн-собеседование в игре «Собеседка».

Михаил Логинов, психолог Мурманского кадрового центра: «Мы, как психологи, предоставляем возможность пройти маленькие тестики – экспресс-тестирование на основе методики Климова по профориентации. Также у нас есть великолепная игра – новая интерактивная программа для того, чтобы можно свои силы попробовать в прохождении собеседования».

Игру разработали сотрудники Мурманского кадрового центра. А главный разработчик нашёл вакансию в центре занятости на такой же Всероссийской ярмарке трудоустройства, проходившей в прошлом году.

В этот раз одновременно ярмарка прошла в семи городах региона: в Мурманске, Кировске, Мончегорске, Апатитах, Коле, Кандалакше и Заполярном.