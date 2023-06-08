В сентябре двери для молодёжи распахнут три новых пространства – молодёжные «СОПКИ» в Полярном и Гаджиево и «СОПКИ. СПОРТ» - в Гаджиево

Такой центр притяжения детей и подростков уже работает в Снежногорске, пользуется популярностью, потому что главный его девиз – поддерживать инициативы и творчество.

Вопрос самовыражения теперь не будет стоять у школьников Полярного, ведь в сентябре здесь откроют новое молодёжное пространство. Опыт таких учреждений в ЗАТО Александровск уже есть – почти год «СОПКИ» действуют в Снежногорске. График работы пространства довольно плотный.

Основные ремонтные работы в будущих помещениях «СОПОК» города воинской славы уже завершены.

Наталья Вахрушева, заведующая обособленного подразделения ЦГПВМ, г. Полярный: «Они будут включать в себя модульные зоны: компьютерный класс, зоны отдыха, помещение для проведения лекций и обучающих мероприятий. Чтобы пройти в «СОПКИ» нужно будет зарегистрироваться на зоне «Ресепшн», всё оборудование предоставляется абсолютно бесплатно».

Работать клуб, он же зона для отдыха и развлечений, он же Волонтёрский центр, будет на базе Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи. Самое главное, что целевая аудитория «СОПОК» – это дети довольно сложного подросткового возраста, но при правильном векторе они сумеют реализовать свои идеи и принести пользу.

Татьяна Шастова, председатель женсовета штаба Кольской флотилии: «Мне есть с чем сравнить. В Полярном много внимания уделяется молодёжи, поэтому радует, что именно эти «СОПКИ» будут рассчитаны на такой сложный возраст детей, когда их уже и дома не привечают, а им где-то нужно общаться».

Андрей Фунтов, директор Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск: «У них будет своё пространство, которое будет работать до десяти часов вечера. И отказывать им здесь не будут, любую инициативу поддержат, окажут помощь – это будет второй дом».

Ещё одно помещение серьёзно преобразится в Гаджиево. К осени в городе подводников будет открыто пространство для ценителей здорового образа жизни «СОПКИ. СПОРТ». Ремонт центра притяжения только начат.