День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.10.23 19:30
В сентябре годовая инфляция в Мурманской области ускорилась до 6,2%
Увеличение произошло в основном из-за высокой потребительской активности и ослабления рубля. Выросший курс валюты сказался на стоимости импортных овощей и фруктов.
Подорожавшие для сельхозпроизводителей импортные кормовые добавки и оборудование привели к увеличению темпов прироста цен на мясо.
Согласно прогнозу Банка России, в будущем году годовая инфляция вернётся к 4%.
Наталья Сабина, начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «В сентябре рост потребительской активности и ослабление рубля продолжили оказывать устойчивое проинфляционное давление на цены товаров длительного пользования. В регионе выросли цены на легковые автомобили в годовом выражении, замедлилось снижение цен на автомобильные шины и смартфоны».
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