В сентябре в арктической зоне России состоятся Международные учения

Они состоятся по поручению Президента России, организатором выступает МЧСстраны. Участие в тренировке примут страны - члены Арктического совета: Финляндия, Норвегия, Канада и США.

Манёвры затронут семь регионов России, на них будут отработаны 12 сценариев возможных ЧС. Что касается Мурманска, то у нас спасатели будут отрабатывать действия при аварии на пассажирском судне и одновременно на подводном потенциально опасном объекте.

Важная особенность предстоящих учений - их опытно-исследовательский характер: каждый сценарий ликвидации условных чрезвычайных ситуаций ориентирован на совершенствование существующих либо разработку новых технологий спасения в Арктике.