В Сети появилось видео горящего российского краболовного судна «Таманго»

Возгорание произошло, когда оно находилось в Киркенесе у причала судоремонтного предприятия «Кимек».

Пожар начался в трюме, но очень быстро распространился и в итоге траулер был полностью охвачен огнём. Тушили судно около 7 часов.

Все 22 члена экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.

«Таманго» занимается ловлей краба в Баренцевом море. В Киркенесе оно находилось на техническом обслуживании.