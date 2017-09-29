В сети «Путины» попался богатый улов браконьеров

Сотрудники полиции совместно с инспекторами Росрыболовства патрулируют водоёмы Кольского полуострова. Правоохранители объявили охоту на браконьеров. Плановая операция по поиску нарушителей носит название «Путина». Желающих без лицензии полакомиться рыбой или поймать трофей с помощью сетей в нашем регионе находится много, не отпугивают любителей красной рыбки и большие штрафы.

Во время недавнего очередного рейда инспекторы задержали двух жителей Кольского района. Мужчины на реке Кола с помощью резиновой лодки установили сеть. Пока полицейские вели видеосъёмку нарушителей, злоумышленники успели достать из воды три экземпляра сёмги и одну горбушу. Горе рыболовов взяли с поличным - со свежим уловом и орудиями преступления.

- По факту браконьерства в отношении граждан было возбуждено уголовное дело за незаконный вылов водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, - комментирует Марина Шихова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области. - Орудия лова и лодка у браконьеров изъяты.

А вот браконьеры, промышлявшие на реке Кица, и вовсе обнаглели. Двое мужчин не поскупились на снасти и установили аж 4 сети. Житель Кировска и его знакомый из Краснодара успели до момента задержания добыть 70 сигов и свыше трёх килограммов икры, тем самым причинив ущерб на общую сумму около 29 тысяч рублей. На эти деньги можно было бы купить не один килограмм рыбы в магазине, при этом не нарушая закон.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает Марина Шихова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области. - Сети, надувная лодка и добытая рыба у браконьеров изъяты.

За незаконную добычу водных биологических ресурсов жители региона будут привлечены к уголовной ответственности. Обычно рыболовы отделываются штрафами, но за браконьерство можно получить реальный срок от 2 до 5 лет лишения свободы. Изъятые у нарушителей снасти, по решению суда, будут уничтожены.