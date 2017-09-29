ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Выясняем сценарий жизни своей прекрасной половинки по персонажам сказокВ День города центр Мурманска отдают под праздник
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»29.09.17 19:30

В сети «Путины» попался богатый улов браконьеров

Сотрудники полиции совместно с инспекторами Росрыболовства патрулируют водоёмы Кольского полуострова. Правоохранители объявили охоту на браконьеров. Плановая операция по поиску нарушителей носит название «Путина». Желающих без лицензии полакомиться рыбой  или поймать трофей с помощью сетей в нашем регионе находится много, не отпугивают любителей красной рыбки и большие штрафы.

Во время недавнего очередного рейда инспекторы задержали двух жителей Кольского района. Мужчины на реке Кола с помощью резиновой лодки установили сеть. Пока полицейские вели видеосъёмку нарушителей, злоумышленники успели достать из воды три экземпляра сёмги и одну горбушу. Горе рыболовов взяли с поличным - со свежим уловом и орудиями преступления. 

- По факту браконьерства в отношении граждан было возбуждено уголовное дело за незаконный вылов водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, - комментирует Марина Шихова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области. - Орудия лова и лодка у браконьеров изъяты.

А вот браконьеры, промышлявшие на реке Кица, и вовсе обнаглели. Двое мужчин не поскупились на снасти и установили  аж 4 сети. Житель Кировска и его знакомый из Краснодара успели до момента задержания добыть 70 сигов и свыше трёх килограммов икры, тем самым причинив ущерб на общую сумму около 29 тысяч рублей. На эти деньги можно было бы купить не один килограмм рыбы в магазине, при этом не нарушая закон.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает Марина Шихова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области. - Сети, надувная лодка и добытая рыба у браконьеров изъяты.

За незаконную добычу водных биологических ресурсов жители региона будут привлечены к уголовной ответственности. Обычно рыболовы отделываются штрафами, но за браконьерство можно получить  реальный срок от 2 до 5 лет лишения свободы. Изъятые у нарушителей снасти, по решению суда, будут уничтожены.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 29 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Вася
29.09.17 11:01
Губернатор не хотела бы зайти в школу и посмотреть как дети в 21 веке учатся? Или очередной отчёт для галочки? Теплица полуразрушенная может быть её стоило демонтировать или ждём, когда дети там инва
Комментарий к новости:Подарили школе новый стадион
Александр
28.09.17 13:49
Очень хорошее начинание депутатов. В других регионах, в отличии от нашего, собаки стаями не бегают, а за границей тем более. Бездомные собаки - это большое зло, с которым надо бороться. Власти надо ме
Комментарий к новости:Подкармливать дворняжек запрещается!
Jollo
28.09.17 09:45
Губернатор думает о будущем, а её хоронят!!!
Комментарий к новости:Вернувшись из Москвы, Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, пошла в родильный дом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире05:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)05:15«Малавита». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиРоссияне за счёт кредитов отходят от «сберегательной» модели поведения к «потребительской»-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 41 копейку, евро – почти на 20 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС получила паспорт о готовности к зиме-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 октября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика