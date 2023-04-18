В Севастополе прошла первая образовательная женская конференция «Черноморская звезда»

Она проходила в рамках продолжения социального проекта для жён военнослужащих из закрытых городов «Звезда Севера».

Проект «Звезда Севера» оказался востребованным далеко за пределами закрытых военных гарнизонов Кольского Заполярья. Так, в Севастополе по инициативе командования Черноморским флотом провели аналогичную конференцию, но под названием «Черноморская звезда». Курировал событие Единый волонтёрский центр Мурманской области.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Для проекта «Звезда Севера» это безусловно очень важный этап. Мы впервые вышли за пределы Мурманской области. Впервые мы попробовали приехать в новый регион - это Севастополь, Черноморский флот. Мы очень рады вовлечению новых спикеров в наше сообщество. На опыте «Черноморской звезды» мы попробовали совместить спикеров из Мурманска и Москвы, которые уже имели опыт взаимодействия с нашими жёнами военнослужащих Северного флота, со спикерами из Севастополя».

На «Черноморской звезде» собралось немало представительниц прекрасного пола, участницам рассказали о том, как сохранить своё здоровье, дали практические рекомендации по работе с эмоциями, а также обсудили, как правильно готовиться с детьми к выпускным экзаменам.

Андрей Продеус, профессор, доктор медицинских наук, спикер конференции «Черноморская звезда»: «Первый блин далеко не комом, пока что так мне кажется. Люди довольные и радостные. Есть всё-таки разница, это город-курорт. Этот город-курорт накладывает свой отпечаток. Мне кажется, что люди чуть более внутренне раскрепощены из-за этого, хотя, конечно, внутренних проблем у каждого может быть много и у каждого свои».

Такие события помогают сплотиться женщинам, служат мощной поддержкой, а также дают им силу и энергию на реализацию собственных идей.

Елена Романова, организатор конференции «Черноморская звезда»: «Я рада, что нас услышали и провели эту конференцию. Я вижу хороший отклик, это ощущение счастливой женщины после конференции, с открытиями, инсайтами, я это вижу. Я результатом довольна. Первая конференция состоялась, я надеюсь у неё большой путь».

Участницы, как и организаторы, выразили надежду и желание, что проект станет для Севастополя событием ежегодным.