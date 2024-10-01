В Северном Ледовитом океане начала работу российская дрейфующая станция «Северный полюс-42»

Научно-экспедиционное судно пришвартовано к кромке ледового поля площадью около 165 квадратных километров. На лёд выгружается научное оборудование, транспорт и техника.

Первой в ледовом научном лагере начала работать метеорологическая лаборатория, откуда по многолетней традиции на Большую землю была отправлена первая метеосводка. Сразу после этого состоялось торжественное открытие дрейфующей станции «Северный полюс-42» - на льду в Северном Ледовитом океане полярники подняли российский триколор.

Под действием течений и ветра вмороженное в лёд научно-экспедиционное судно и научный ледовый лагерь будут двигаться в приполюсный район и далее в направлении Гренландского моря.

После выхода на открытую воду в проливе Фрама, предположительно весной 2026 года, судно своим ходом вернётся в Мурманск.

Научная программа экспедиции включает свыше 50-ти различных проектов, направленных на изучение природной среды Арктики, её изменений и экосистемы в целом. Для решения поставленных задач будет использоваться самое современное оборудование, в том числе беспилотные аппараты.

Такие экспедиции начались ещё советскими учёными в 1937 году. Специалисты ведут практически непрерывные исследования в высоких широтах, что позволяет улучшить понимание климатических изменений, которые будут оказывать влияние на всю планету.