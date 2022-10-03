В Северном Ледовитом океане началась работа российской дрейфующей полярной станции «Северный полюс-41»

Ледостойкая платформа «Северный полюс» пришвартована к кромке ледового поля площадью около 42 квадратных километров, на лёд выгружено научное оборудование, транспорт и техника.

Учёные развернули полевые научные лаборатории и отработали передачу данных на Большую землю. Со льда ушла первая метеосводка.

Предполагаемое генеральное направление дрейфа проходит через приполюсный район в Гренландское море. После выхода из пролива Фрама платформа своим ходом придёт в Мурманск.

Экспедиция «Северный полюс-41» станет продолжением отечественной программы дрейфующих полярных станций, начавшейся в 1937 году с экспедиции под руководством Ивана Папанина. В 2013 году программу пришлось свернуть из-за таяния льдов в Арктике.

Специалисты Арктического и антарктического НИИ проанализировали и обобщили уникальный опыт предшествующих экспедиций и нашли оптимальный вариант для долговременного базирования научно-исследовательских лабораторий – ледовую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Судно, не имеющее аналогов в мире, построено на Адмиралтейских верфях и спущено на воду в этом году. Оно станет для полярников одновременно транспортом, домом, научно-исследовательским центром, и даже измерительным прибором – в корпус ЛСП вмонтированы датчики, которые помогут изучить ледовую обстановку.