В Северном Ледовитом океане успешно проведена операция по подъёму притопленной автоматической буйковой станции

Уникальными кадрами работы учёных в Северном Ледовитом океане поделился Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

Специалисты с борта научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» успешно провели операцию по подъёму с глубины около двух километров притопленной автоматической буйковой станции.

На протяжении четырёх лет аппарат непрерывно измерял температуру, соленость, интенсивность движения атлантической водной массы, а также фиксировал содержание нитратов в морской воде. Благодаря полученным данным исследователи смогут продолжить изучение тёплых течений и их влияния на гидрологический режим Арктического бассейна.