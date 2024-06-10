День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.06.24 19:30
В северных регионах России состоялся Единый арктический субботник
Акция проходит уже несколько лет при поддержке Проектного офиса развития Арктики и экологического движения «ДОМ».
В Мурманской области волонтёры навели порядок в столице Заполярья и в Заполярном.
Подключились к акции ученики Нахимовского военно-морского училища, студенты Мурманского арктического университета и участники молодёжного отделения ОНФ.
Всего ребята собрали 55 мешков мусора в Мурманске, убирая берег озера Чистое и почти 700 кг в Заполярном.
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
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