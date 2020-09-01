В Северо-Западном институте филиале Московского гуманитарно-экономического университета продлен набор абитуриентов

В Северо-Западном институте филиале Московского гуманитарно-экономического университета возобновились занятия. С первого сентября студенты очной и очно-заочной форм обучения вернулись к привычному очному формату. А для студентов заочной формы обучения сессии будут организованы в дистанционном формате в соответствии с графиком учебного процесса (на период сентябрь-октябрь 2020 года, далее в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе).

Институт, расположенный по адресу Кольский проспект, 51, успешно прошёл аккредитацию и продолжает обучать студентов по трём направлениям бакалавриата: менеджмент, юриспруденция и экономика, а также ведётся обучение в магистратуре. По окончании института выпускники получают диплом государственного образца. Многие из них востребованы на рынке труда и ценятся за свои профессиональные качества. Согласно статистике трудоустройство выпускников составляет более 90%.

До 25 сентября продлён набор на все формы обучения. Подробная информация размещена на сайте института. Справки по телефону 246-204

Татьяна Сахневич, директор СЗИ (Ф) МГЭУ: «От души поздравляем наших студентов с началом учебного года. Студентам нашего города, преподавателям желаем успехов и здоровья! Хочу известить о приятной новости - в нашем вузе продлён набор на очно-заочную и очную формы обучения до 15 сентября и на заочную форму обучения до 25 сентября текущего года. Ждём, приходите к нам на учёбу. И выпускники, которые имеют проблемы со сдачей ЕГЭ, можгут приходить к нам за консультацией.