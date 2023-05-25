В Северо-Западном институте (филиале) Московского гуманитарно-экономического университета прозвенел последний звонок

Праздник «Последний звонок», казалось бы, самый долгожданный момент для выпускников. Лекции, подготовка к экзаменам, бессонные ночи - то, что было в жизни каждого студента.

Последний звонок прозвучал и для воспитанников Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета. Юристы, экономисты, бухгалтеры скоро пополнял ряды мурманских компаний и организаций.

Дарья Смирнова, выпускница Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета: «Я очень сильно ценю мотивацию, которая есть в нашем университете. Огромная работа была проведена со студентами нашими преподавателями, замечательная практика была выбрана для нас. Кстати, хочу отметить, что очень многие студенты нашли себе работу. Сейчас уже мы выпускаемся и их уже ждут на местах».

Как отмечает директор института Татьяна Сахневич, 95% их выпускников хотят остаться работать в Мурманской области и развивать свой регион. В этом году вуз окончат 106 ребят с дипломами высшего образования, часть из них уже трудоустроены.

Татьяна Сахневич, директор Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета: «Если вы глянете на наш Мурманск и нашу Мурманскую область, то вы увидите, что во многих структурных и серьёзных подразделениях работают наши выпускники. Вуз у нас серьёзный, диплом Московского гуманитарно-экономического университета цениться высоко, а вот стоимость обучения ниже, чем в учебных заведениях нашего города».

Учебное заведение предоставляет и комфортное общежитие для иногородних ребят. Но главное, это преподавательский состав.

Владислав Яковенко, выпускник Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета: «Мне нравится отзывчивость преподавателей и то, как они преподносят нам материал. Они излагают всё полно и при этом довольно просто, это легко понять».

Выпускницы Аня и Настя - будущие экономисты, в профессию они пошли осознано и не боятся конкуренции на рынке труда.

Анастасия Турбина, выпускница Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета: «Вопрос не количества, а качества. Мы хотим, чтобы было качество. Мы же за то, чтобы это был один специалист, который выполняет все функции и делает это качественно, несмотря ни на что».

Анна Шалашова, выпускница Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета: «Много юристов и бухгалтеров во всех фирмах, но они везде востребованы. Но только те, которые будут хорошо справляться со своей работой. А таких специалистов мало, надеемся, что мы достигнем такого уровня».

К слову, в предстоящем учебном году в колледже будет открыта новая специальность – «правоохранительная деятельность». Впервые в Мурманске начнётся обучение по специальности «судебная и прокурорская деятельность», а также на факультете экономики и управления откроется новое направление подготовки «туризм», на котором будут вести подготовку кадров для туристической сферы региона.

А сегодня все слова поздравлений звучали в адрес выпускников и преподавательского состава института.

Татьяна Сахневич, директор Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета: «Хочу отдельно поблагодарить наших преподавателей, которые не щадя себя, не считаясь со своим личным временем, отдавали всю душу, все знания ребятам. Отношение преподавателей к нашим студентам очень ценное в нашей работе, поэтому всем здоровья, счастья, всего самого, самого наилучшего!».