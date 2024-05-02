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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.05.24 19:30

В Северо-Западном Институте Московского государственного экономического университета подвели итоги недели науки и наградили самых активных студентов

Сегодня Северо-Западный Институт Московского государственного экономического университета собрал в своих стенах студентов колледжей, университетов и школьников со всей Мурманской области для награждения самых творческих и активных ребят. Проявить себя можно было в разных направлениях.

Татьяна Сахневич, директор Северо-Западного института (филиала) МГЭУ: «Сегодня у нас проходит подведение итогов научно-практической конференции, которая у нас уже 19-я по счёту. Это студенческая научно-практическая конференция. По итогам конференции мы выпускаем всегда сборник научных студенческих работ и раздаём его участникам конференции. Сегодня будет подведён конкурс на лучшую учебную группу. Лучшую учебную группу выбирает наш студенческий совет, он изучает работы групп, ребята выставляют свои группы на конкурс. Сегодня мы проводим такой конкурс. Кроме этого, у нас проходило большое количество олимпиад, мы надеемся, что сегодня придут участники олимпиад, которые тоже будут поощрены нами».

Не оставили без внимания и самых активных студентов. В этом году одной из них стала первокурсница Ирина Маслова, выигравшая в ежегодном конкурсе «Лучший студент СЗИ». Помимо отличной учебы девушка занимается постановкой хореографических номеров.

Ирина Маслова, студент первого курса, юридическое направление: «Я состою в студенческом совете нашего института, являюсь активисткой, занимаю позицию хореографа, так скажем, в нашем институте. На все мероприятия меня просят, а я и сама проявляю желание поставить различные номера».

Благодаря активностям учеба в институте может стать лучшей порой в жизни студентов. Но главным остаётся получение профессиональных навыков. В МГЭУ студенты имеют немало преимуществ. Например, на площадке вуза есть возможность разыгрывать почти настоящие судебные заседания. Всё это благодаря специально оборудованной аудитории.

Ольга Рабчук, заведующая приёмной комиссией Северо-Западного института (филиала) МГЭУ: «Здесь проходят лекции, семинарские занятия, либо обыгрывается практическое мероприятие, как будто это суд».

Главная задача преподавателей вуза - показать, что интересной может быть и жизнь, связанная с наукой. Заниматься ей со студенческой скамьи, значит, совершенствовать свои навыки, которые в свою очередь пригодятся при трудоустройстве. Что касается конференции, состоявшейся в стенах института, то она как раз и преследует эту цель.

Иван Богданов, старший научный сотрудник Северо-Западного института (филиала) МГЭУ: «Были доклады на английском языке. Молодой человек провёл исследование и доказал, что можно выучить язык, в том числе, играя в компьютерные игры».

Наградили отличившихся школьников и студентов в торжественной обстановке. Многие из них, уверены организаторы, примут участие в проекте ещё не раз.

 

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