В Северодвинске сформируют научно-производственную роту

В Мурманской области, как и по всей стране, начался очередной призыв новобранцев на военную службу. Значительная часть северян, призванных в Вооружённые Силы России этой осенью, останется служить в частях Северного флота.

Осенний призыв в северных регионах России: Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми стартовал 1 октября. Как и в прошлом году военные комиссариаты предприняли все необходимые антиковидные профилактические меры. Все сотрудники прошли вакцинацию и работают с соблюдением требований гигиены и масочного режима. Большинство новобранцев из Заполярья останутся служить на Северном флоте.

Дмитрий Смирнов, начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота: «Граждане, призываемые комиссариатом СФ, будут проходить службу в частях СФ: это береговые войска, ПВО, часть на кораблях. А в Северодвинске мы формируем научно-производственную роту».

Тех же, кто отправится служить в другие регионы России, обеспечат индивидуальными рационами питания и необходимым имуществом на весь путь следования до пункта назначения. Кроме того, за ходом призыва ведётся прокурорский надзор. Представители ведомства проверяют законность отсрочек, предоставляемых призывникам, а также соблюдение норм довольствия.

Максим Иванов, старший помощник военного прокурора 62-й военной прокуратуры гарнизона: «По всем вопросам призывники, родители и их родственники могут обращаться на «горячую линию» гарнизона по телефону 408-822, либо обратиться лично, либо через сайт военной прокуратуры».

При распределении молодых людей по воинским частям во внимание берётся уровень образования, физическая подготовка и моральные качества бойца. Для многих юношей служба по призыву даёт преимущества - по её окончании они получат ряд льгот при поступлении в высшие учебные заведения.