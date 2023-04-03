В Североморск прибыл новый фрегат «Адмирал Головко»

В Баренцевом море корабль продолжит программу заводских ходовых и государственных испытаний, в том числе проведёт проверку вооружения.

Как отметил командир корабля Андрей Славин, «фрегат во время межфлотского перехода, показал отличную мореходность и маневренные качества».

Командир фрегата также подчеркнул, что «третий корабль серии отличается от своих предшественников модернизированной техникой, у него улучшены характеристики и по оружию, и по ходовым качествам».

Ранее фрегат провёл часть испытаний в Балтийском море. После успешного завершения программы «Адмирал Головко» войдёт в состав соединения ракетных кораблей Северного флота, где уже служат два его предшественника - фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», построенные на судостроительном заводе «Северная верфь».