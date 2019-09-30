В Североморск прибыл отряд боевых кораблей Северного Флота

В главной базе Северного флота Североморске состоялась встреча отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.

Завершился очередной этап освоения Арктики - именно так командующий флотом Александр Моисеев охарактеризовал возвращение в Североморск большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Командующий поздравил североморцев, принимавших участие в арктическом походе. Экипажи провели более 10 масштабных учений на море и на суше.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Я бы еще раз акцентировал, что Арктика для нас всегда была районом предназначения действия сил, мы активно применяли не только корабли, но и действия подводных лодок, конечно, применяется у нас и авиация».

Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа и продолжался около двух месяцев. Он проходил под флагом командующего Кольской Флотилии разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева. Личный состав отряда боевых кораблей принял участие в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта на Таймыре и в учении по охране и обороне островной зоны в районе архипелагов Северная Земля и Земля Франца-Иосифа.

Олег Голубев, командующий Кольской Флотилией разнородных сил вице-адмирала: «Он был наиболее сложным по причине того, что мы действовали в малоизученных районах Арктики, это накладывалось отпечатком на действия личного состава. С учетом того, что там, в новейшей истории корабли больше не ходили. Но задача выполнена».

В составе отряда действовали большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», спасательно-буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов». На отдельных этапах похода в составе отряда выполнял задачи и ледокол «Илья Муромец». За время похода было пройдено более 5 тысяч миль.