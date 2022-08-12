В Североморск прибыл учебный корабль Балтийского флота «Смольный»

На его борту помимо экипажа находятся более 180 курсантов Санкт-Петербургского Военно-морского института. Будущие офицеры проходят здесь морскую практику.

На его борту помимо экипажа находятся более 180 курсантов Санкт-Петербургского Военно-морского института. Будущие офицеры проходят здесь морскую практику.

Швартовка балтийцев во флотской столице проходила под аккомпанемент военного оркестра Северного флота.

Позже курсанты посетят мемориалы воинам-североморцам и музей главной базы Северного флота.

Учебный поход курсантов пройдёт по трассе Северного морского пути на восток и завершится на Тихоокеанском флоте.

Напомним, месяцем ранее «Смольный» с группой курсантов уже заходил в Североморск, после чего вернулся в Кронштадт. Накануне дня Военно-морского флота России учебный корабль совершил переход вдоль Скандинавского полуострова через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря.