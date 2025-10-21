В Североморск прибыл учебный корабль «Смольный»

На его борту курсанты высших военно-морских учебных заведений Военно-морского флота из Владивостока и Севастополя, которые проходят морскую практику.

Здесь ребята познакомились с заместителем командующего Северным флотом по военно-политической работе Игорем Курочкиным. Он поздравил курсантов и экипаж корабля с прибытием в главную базу Северного флота.

В Североморске курсантов из Владивостока и Севастополя сменят учащиеся военно-морских учебных заведений из Калининграда и Санкт-Петербурга.