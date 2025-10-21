День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.25 19:30
В Североморск прибыл учебный корабль «Смольный»
На его борту курсанты высших военно-морских учебных заведений Военно-морского флота из Владивостока и Севастополя, которые проходят морскую практику.
Здесь ребята познакомились с заместителем командующего Северным флотом по военно-политической работе Игорем Курочкиным. Он поздравил курсантов и экипаж корабля с прибытием в главную базу Северного флота.
В Североморске курсантов из Владивостока и Севастополя сменят учащиеся военно-морских учебных заведений из Калининграда и Санкт-Петербурга.
Последние комментарии
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
