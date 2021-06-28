В Североморск прибыла самая большая команда военнослужащих весеннего призыва 2021 года

Несколько сотен новобранцев ехали в Мурманскую область воинским эшелоном три дня из Перми через Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Вологду и Карелию.

Всех военнослужащих заранее распределили в различные объединения Северного флота. Они получили форму одежды соответствующих цветов: чёрную - для военно-морских частей и морской пехоты, зелёную – для сухопутных, а синюю – для частей Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Первая группа новобранцев вышла в Кандалакше и направилась для прохождения службы в арктическую мотострелковую бригаду. А несколько сотен человек, прибывших в Североморск, доставили в Печенгскую отдельную мотострелковую бригаду, в части береговые и противовоздушной обороны.

Все передвижения проводились с чётким соблюдением эпидемиологических норм.

Доставка военнослужащих по призыву на Северный флот воинским эшелоном не проводилась с 2013 года. Данный способ в современных условиях - один из наиболее безопасных, поскольку исключает нежелательные контакты с гражданскими лицами.