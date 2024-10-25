В Североморск прибыли команды призывников в рамках осеннего призыва на военную службу

В числе новобранцев молодые люди из Мурманской, Белгородской, Саратовской областей и Республики Карелия.

Также на Северный флот спланировано прибытие команд из Московской, Ленинградской, Архангельской, Ярославской, Воронежской, Челябинской областей и других регионов.

В Заполярье призывники направляются в пункт приёма и распределения военнослужащих, где проходят приёмно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование для определения категории годности к военной службе. После чего молодых людей распределяют в береговые части флота - морскую пехоту, авиационное объединение, части материально-технического обеспечения и на надводные корабли, в том числе фрегаты.

В рамках осеннего призыва на Северный флот также поступают военнослужащие, завершившие обучение в военно-учебных центрах Министерства обороны.