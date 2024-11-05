В Североморск привезли шлем-ковчег с мощами Святого благоверного великого князя Александра Невского

Святыню доставили в штаб Северного флота, где в храме Николая Чудотворца, провели молебен.

Александр Невский — одна из ключевых фигур в русской истории. Он был полководцем, политиком, святым, канонизированным церковью. Он не проиграл ни одного сражения.

Шлем Александра Невского изготовили на оружейном заводе в Туле. А в Мурманске в одном из ювелирных ателье из него создали уникальный шлем-ковчег, в котором хранятся мощи Святого князя. Теперь он будет находиться в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе на постоянной основе. В честь прибытия реликвии там провели молебен и Крестный ход.

На соборной площади военнослужащие, жители и гости Североморска смогли поклониться святыне.

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом: «Александр Невский для нас, в первую очередь, великий воин, искусный дипломат, который смог уберечь Русь от многих бед. В настоящее время, в условиях специальной военной операции, наши воины являются продолжателями дела Александра Невского. Этот ковчег послужит делу духовного воспитания воинов и подъёму нравственного духа, отбывающих в зону СВО».