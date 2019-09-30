В Североморск вернулось спасательное буксирное судно «Алтай»

В главную базу Северного флота - Североморск вернулось спасательное буксирное судно «Алтай». Больше месяца участники экспедиции провели в районе Земли Франца-Иосифа. Архипелаг с борта судна изучали не только военные специалисты, но и представители национального парка Русская Арктика и Русского географического общества.

Арктика крайне редко приветливо встречает своих гостей. Но холодное темное море и острые отвесные скалистые берега архипелагов и островов только кажутся безжизненными. Земля Франца-Иосифа часть этой величественной картины. Здесь, где почти не ступала нога человека, гнездятся тысячи птиц, а белые медведи встречаются едва ли не чаще чем соседи по каюте.

Иван Мизин, заместитель директора национального парка «Русская Арктика»: «Мы имели случаи встреч с белыми медведями».

Обычные туристы вообще не сходят на берег, если видят косолапых. Но в этом походе все иначе, комплексная экспедиция, в составе которой моряки Северного флота, представители Русского географического общества и национального парка «Русская Арктика» порой шли на серьёзный риск, все ради исследовательской информации и конечно невероятной красоты кадров.

Леонид Круглов режиссер медиагруппы Русского географического общества: «В какой-то момент оказалось, что страшнее медведя морж… Такие встречи запоминаются, ведь это эмоции, впечатления».

На фоне ледников судно северного флота «Алтай» смотрится так же миниатюрно и чужеродно, как и корабли первооткрывателей. Но, на минуточку, тогда в этих широтах ходили парусники. Тем удивительнее кажутся географические открытия, сделанные исследователями-путешественниками еще в конце 19 столетия.

Александр Моисеев, командующий Северным Флотом: «В прошлом году мы прошли путь первооткрывателей по архипелагу Новая Земля. Я знаю результаты похода».

Эта экспедиция стала одной из самых продолжительных за последнее время, в районе Новой Земли и Земли Франца Иосифа группа ученых и гидрографов работала больше месяца. Участники подтвердили образование 5 новых островов. Не менее важна и другая историческая часть исследований.

Алексей Корнис, начальник отдела гидрографической службы Северного Флота: «Стояла задача пройти маршрутами первопроходцев… Даже несмотря на то, что многие места давно исследованы».

На кадры снятые путешественниками не попала хижина легендарного Фритьофа Нансена, но представить, как зимовали первопроходцы не сложно.

В Североморске «Алтай» встречают, как и любой другой корабль Северного Флота с оркестром, военные моряки после официальной части и речи командующего обнимут жён и детей. Ну, а в глазах гражданских специалистов - исследователей и путешественников читается тоска, нет, не по дому, а по суровому краю, в котором не каждому суждено побывать.

Леонид Круглов, режиссер медиагруппы Русского географического общества: «И сейчас в Арктике условия не сильно изменились. Земля Франца-Иосифа остается последним первобытным форпостом на нашей планете».