Народ должен знать, что приближается Всероссийская перепись населенияСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнеМент - 8: Дело «Бетон»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.19 19:30

В Североморск вернулось спасательное буксирное судно «Алтай»

В главную базу Северного флота - Североморск вернулось спасательное буксирное судно «Алтай». Больше месяца участники экспедиции провели в районе Земли Франца-Иосифа. Архипелаг с борта судна изучали не только военные специалисты, но и представители национального парка Русская Арктика и Русского географического общества.

Арктика крайне редко приветливо встречает своих гостей. Но холодное темное море и острые отвесные скалистые берега архипелагов и островов только кажутся безжизненными. Земля Франца-Иосифа часть этой величественной картины. Здесь, где почти не ступала нога человека, гнездятся тысячи птиц, а белые медведи встречаются едва ли не чаще чем соседи по каюте.

Иван Мизин, заместитель директора национального парка «Русская Арктика»: «Мы имели случаи встреч с белыми медведями».

Обычные туристы вообще не сходят на берег, если видят косолапых. Но в этом походе все иначе, комплексная экспедиция, в составе которой моряки Северного флота, представители Русского географического общества и национального парка «Русская Арктика» порой шли на серьёзный риск, все ради исследовательской информации и конечно невероятной красоты кадров.

Леонид Круглов режиссер медиагруппы Русского географического общества: «В какой-то момент оказалось, что страшнее медведя морж… Такие встречи запоминаются, ведь это эмоции, впечатления».

На фоне ледников судно северного флота «Алтай» смотрится так же миниатюрно и чужеродно, как и корабли первооткрывателей. Но, на минуточку, тогда в этих широтах ходили парусники. Тем удивительнее кажутся географические открытия, сделанные исследователями-путешественниками еще в конце 19 столетия.

Александр Моисеев, командующий Северным Флотом: «В прошлом году мы прошли путь первооткрывателей по архипелагу Новая Земля. Я знаю результаты похода».

Эта экспедиция стала одной из самых продолжительных за последнее время, в районе Новой Земли и Земли Франца Иосифа группа ученых и гидрографов работала больше месяца. Участники подтвердили образование 5 новых островов. Не менее важна и другая историческая часть исследований.

Алексей Корнис, начальник отдела гидрографической службы Северного Флота: «Стояла задача пройти маршрутами первопроходцев… Даже несмотря на то, что многие места давно исследованы».

На кадры снятые путешественниками не попала хижина легендарного Фритьофа Нансена, но представить, как зимовали первопроходцы не сложно.

В Североморске «Алтай» встречают, как и любой другой корабль Северного Флота с оркестром, военные моряки после официальной части и речи командующего обнимут жён и детей. Ну, а в глазах гражданских специалистов - исследователей и путешественников читается тоска, нет, не по дому, а по суровому краю, в котором не каждому суждено побывать.

Леонид Круглов, режиссер медиагруппы Русского географического общества: «И сейчас в Арктике условия не сильно изменились. Земля Франца-Иосифа остается последним первобытным форпостом на нашей планете».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБудущее и настоящее в тумане
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.09.19 18:53
Дмитрий, "пройдите" по стояку... Имел опыт, на 1 этаже СБ, им жарко было, вот и отключили. Дошёл до их руководства в СПБ, напугал, что могу затопить. Через 2 дня "ЗАРАБОТАЛО!" Удачи!
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Людмила
27.09.19 10:06
По адресу ул.новое плато 13-12 сначала было отопление везде, потом кто-то решил, что у нас очень жарко. я сама видела, как слесарь в подвале что-то делал. после этого в ванной батареи еле теплые, скор
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Дмитрий
25.09.19 23:11
Нет отопления в ванной комнате с лета. Звонить в 051 бесполезно. Ленина 95-21
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире22:55«БизнесМент-8: Дело «Бетон"». Специальный репортаж (12+)23:30«Мания Жизели». Художественный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиКоличество карт национальной платёжной системы «МИР» в Заполярье продолжает расти-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 23 копейки, евро - на 40-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 октября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыЕдиная база данных плательщиков ЖКУ покажет истинное лицо реформы ЖКХ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 217 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика