День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.08.19 19:30
В Североморске 12-летняя девочка «вышла» из окна третьего этажа
Юная северянка жива, но получила серьёзную травму.
ЧП произошло в Североморске на улице Кирова, 10. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что 12-летний ребёнок открыл окно и попытался спрыгнуть с третьего этажа на улицу. Школьница висела снаружи, ухватившись руками за оконную раму. Затем девочка сорвалась, но смогла ухватиться за карниз окна на втором этаже. Уже оттуда она упала на землю. Благодаря тому, что высота была небольшой, девочка осталась жива.
Тем не менее, она получила закрытый перелом позвоночника. Пострадавшую доставили в больницу.
Зачем несовершеннолетняя так сильно рвалась на улицу и что заставило её выйти в окно – в этом будут разбираться следователи.
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Д.О. Вернер
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Михаил Зуб
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Уважаемый господин журналист.По сути Вашей статьи: 1.Мы благодарны подобной реакции. 2.По части ст.25.1.НК,просмотрите https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.fishnet.ru %2Fnews%2Fnovosti_otra
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