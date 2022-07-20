В Североморске будут грандиозно отмечать День ВМФ!

Откроется праздник 31 июля с воды под выстрелы из салютных установок тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий». Экипажи боевых тральщиков покажут процесс разминирования опасных участков. А подводники продемонстрируют как проходит погружение и всплытие. Два противолодочных вертолёта Ка-27 будут бороться с субмариной условного противника посредством опускаемой гидроакустической станции.

Сейчас во флотской столице полным ходом идёт подготовка к Дню Военно-морского флота России.

Откроется праздник 31 июля с воды под выстрелы из салютных установок тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий». Экипажи боевых тральщиков покажут процесс разминирования опасных участков. А подводники продемонстрируют как проходит погружение и всплытие. Два противолодочных вертолёта Ка-27 будут бороться с субмариной условного противника посредством опускаемой гидроакустической станции.

Самым ярким эпизодом праздника станет бой морского десанта на побережье при поддержке авиации. В обеспечении высадки бойцов будет задействован большой десантный корабль «Александр Отраковский».

Генеральная репетиция парада запланирована на 29 июля, в нём примут участие около 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.