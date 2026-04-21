В Североморске офицеры военного следственного управления Следственного комитета России по Северному флоту и по Североморскому гарнизону вместе с сотрудниками УФСБ по Северному флоту, ОМОН, кинологами и представителями Мурманской таможни провели рейд на строительной площадке спорткомплекса «Плавательный» ЦСКА.

В ходе проверки соблюдения миграционного и режимного законодательства в Североморске были выявлены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт. Кроме того, установлены иностранцы, незаконно въехавшие на режимную территорию ЗАТО и работающие без необходимых разрешений и документов.

Нарушителей незамедлительно доставили в соответствующие службы для разбирательства и принятия процессуальных решений.

Взаимодействие силовых и контролирующих ведомств во время рейда показало высокую эффективность межведомственных мер по пресечению нарушений паспортно-визового режима и правил пребывания в ЗАТО.

Подобные рейды проводятся на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем.