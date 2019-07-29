В Североморске чествовали лучших моряков

Отглаженные парадные кители с рядами наград на груди. Перед Днём ВМФ лучших флотских офицеров пригласили в ДК «Строитель» в Североморске, чтобы поздравить, выразить слова благодарности и наградить за доблестную службу. Одним из первых перед военнослужащими произносит речь глава региона.

«Я от всей души поздравляю вас с эти великим праздником - с Днём ВМФ, с днём флота, который обеспечивает суверенитет нашей страны, - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Отдельно хочу поздравить моряков Северного флота, которые защищают наши рубежи в Арктике. А к Арктике, как мы сегодня все знаем, повышенное внимание всех мировых держав».

Не поскупился на поздравления и глава флотской столицы, где живут и несут службу большинство военных нашей области. «Военно-морская служба во все времена требовала от моряков максимальной самоотверженности, глубоких знаний, крепких практических навыков. Эта служба ковала настоящих патриотов, лучших сынов Отечества, таких как Нахимов, Макаров, Кузнецов», - сказал Владимир Евменьков, глава ЗАТО г. Североморск.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев так же отметил, что несмотря на то, что Северный флот - самый молодой в России, он по праву считается самым сильным. Вице-адмирал отметил боеготовность подразделений и частей, а так же наличие самой современной техники, которая стоит на вооружении североморцев.

«В глобальной системе национальной безопасности государства объединённому статическому командованию СФ отведена особая роль: мы поддерживаем в боеготовности морские стратегические силы нашего государства, обеспечиваем военное присутствие в Мировом океане. Мы создаём, осваиваем и развиваем новую инфраструктуру на островах Северного Ледовитого океана», - отметил в поздравлении Александр Моисеев, командующий Северным флотом.

В конце торжественного вечера перед моряками Северного флота выступил ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота.