В Североморске для детей военнослужащих трёх соединений надводных кораблей Северного флота провели новогодний праздник

Моряки организовали и провели игры, конкурсы, хороводы вокруг ёлки.

Снежные фигуры превратили военный городок в сказочный островок.

На спортивной площадке для любителей активного отдыха состоялись футбольные матчи, а ещё были организованы катания на мототехнике.

Всех гостей угощали горячим чаем и выпечкой. А после праздника малышам вручили вкусные подарки.