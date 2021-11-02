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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.21 19:30

В Североморске группа компаний СЖКХ проводит косметические ремонты подъездов в многоквартирных домах

Такие обновления - важная работа жилищников, благодаря которой северяне живут в комфортных условиях.

В доме по улице Корабельной, 10 в Североморске рабочий процесс в самом разгаре. Бригада маляров трудится ежедневно. Их задача сделать всё красиво и качественно. Большая часть работ уже выполнена и примерно через полторы недели жители увидят свой подъезд обновленным.

Юлия Комарова, маляр:  «Сейчас мы зачищаем стены. Потом будем их обрабатывать грунтовкой - бетонноконтактом. Потом штукатурить и красить».

А в доме по улице Сгибнева,12 подъезд уже обновлён. Расцветка стен была выбрана жителями многоэтажки. Косметический ремонт завершён, рабочим осталось только провести уборку, подъезд заблестит как новенький.

Галина Сидорова, генеральный директор холдинга СЖКХ:  «В первую очередь наша управляющая компания заботится о безопасности и комфорте проживания граждан. Поэтому, естественно, отрабатываются такие заявки как отопление, горячая и холодная вода, ремонт кровельного покрытия и швов. Но считаю, что такой вид ремонтов, как косметический ремонт подъездов, тоже очень важен».

Косметические ремонты – круглогодичны, но они выполняются только после того, как в доме будут устранены все вопросы, связанные с безопасностью проживания. Сначала ремонтируют кровлю, швы, проводку, трубы и только потом выполняют косметическое обновление.

 

Комментарии

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макс
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