В Североморске и Мурманске начала работу «Нордическая выставка»

И только пять дней - с 7 по 11 августа включительно – на ней будут представлены коллекции европейских и норвежских брендов из магазинов, которые закрылись в Санкт-Петербурге.

Найти качественную одежду зарубежного производства в последнее время становится всё труднее. После ухода многих компаний из России ситуация обострилась, возможностей для товарооборота стало меньше. Петербургская «OrsoGroup» воспользовалась этой ситуацией: она выкупает остатки у закрывшихся магазинов. Чтобы минимизировать потери, ушедшие компании отдают товар в 3-4 раза дешевле розничной стоимости. Тем самым «OrsoGroup» может не только доставить вещи в любой регион, но и сохранить на качественную фирменную одежду низкую цену.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением некоторых покупателей в том, что мы приезжаем с выставкой- распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, она выкупает этот остаток и распродаёт со скидками от 40 до 70 процентов. На нашей выставке представлены канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегченные дублёнки, а также верхняя одежда на демисезон и лето».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Норвежская парка «Аляска» от компании бренда «Бьерн Ларсен». Здесь используется высокотехнологичные материалы, такте как мембрана 10 на 10 тысяч, она не промокает, не продувается. А самое главное, дышит. Внутри все «Аляски» идут полностью на климат-контроле, вам будет в помещении нежарко, а на улице – нехолодно. Они выдерживают температуру до минус 45-50 градусов. В данной модели наполнитель идет биопух дюпонт– сароны, его можно стирать в машинке на деликатном режиме 30-40 градусов. Так же есть такие модели с наполнителем на верблюжьей шерсти, натуральный гагачий пух-перо. По окантовке капюшона – это мех северного енота».

Валентин, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Только пять дней - с 7 по 11 августа включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Североморске по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Советская, 29 (напротив торгового центра «Лев»); в Мурманске - в торгово-развлекательном центре «Форум» на Кольском проспекте 134 (1-й этаж от главного входа. Ориентир - воздушные шары).

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