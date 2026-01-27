В Североморске искали мигрантов-нарушителей воинского учёта

Военные криминалисты провели проверку на территории гаражных кооперативов Североморска.

Задача – найти граждан, получивших гражданство, но не вставших на воинский учёт. В ходе рейда был обнаружен мужчина призывного возраста без подтверждающих документов.

Андрей Бугреев, заместитель руководителя военного следственного отдела по Североморскому гарнизону: «Он был направлен в военный комиссариат города для уточнения данных. Подобные мероприятия проводятся на территории Мурманской области на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».