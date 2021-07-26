В Североморске, как и во всех главных базах флотов России, отпраздновали День Военно-морского флота

Началось всё с парада на Приморской площади, который принял командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Жители и гости флотской столицы увидели большой парад военнослужащих Северного флота. Приветствовал участников адмирал Александр Моисеев.

После представители командования Северного флота и почётные гости праздника возложили к подножию монумента героям-североморцам цветы и венки. Почтили память павших моряков минутой молчания.

Продолжись торжества военно-морским парадом в акватории Кольского залива.

В этом действии приняли участие 11 надводных кораблей и подлодок Кольской флотилии, подводных сил и дивизии ракетных кораблей, а также погрануправления ФСБ России по Западному Арктическому району.

Завершились мероприятия театрализованным представлением и демонстрация боевых возможностей морских пехотинцев Северного флота.