В Североморске, как и во всех главных базах флотов России, отпраздновали День Военно-морского флота
Началось всё с парада на Приморской площади, который принял командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
Жители и гости флотской столицы увидели большой парад военнослужащих Северного флота. Приветствовал участников адмирал Александр Моисеев.
После представители командования Северного флота и почётные гости праздника возложили к подножию монумента героям-североморцам цветы и венки. Почтили память павших моряков минутой молчания.
Продолжись торжества военно-морским парадом в акватории Кольского залива.
В этом действии приняли участие 11 надводных кораблей и подлодок Кольской флотилии, подводных сил и дивизии ракетных кораблей, а также погрануправления ФСБ России по Западному Арктическому району.
Завершились мероприятия театрализованным представлением и демонстрация боевых возможностей морских пехотинцев Северного флота.