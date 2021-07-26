В Североморске командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев в торжественной обстановке вручил награды отличившимся офицерам

Государственных и ведомственных наград удостоились офицеры, проявившие мужество, отвагу и героизм при выполнении воинского долга, а также заслуги в области здравоохранения и высокие показатели в служебной деятельности.

Вручая награды, командующий флотом поздравил каждого офицера с Днём ВМФ России и пожелал дальнейших успехов в ратной службе во благо Отечества.