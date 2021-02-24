День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.02.21 19:30
В Североморске на стадионе ЦСКА завершился чемпионат Северного флота по снежному регби
Морозная погода не помешала спортсменам провести захватывающий финал.
По силам команды были примерно равны, однако, спортсменам из армейского корпуса удалось обыграть соперников. «Армата» победила с минимальным отрывом.
Второе место в турнирной таблице заняла команда подводных сил Северного флота «Тайфун», бронза у «Грозы».
Напомним, что чемпионат стартовал в начале января 2021 года. В нём приняли участие четыре команды Северного флота из различных родов войск.
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