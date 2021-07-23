В Североморске на Восточной улице завершены работы по строительству нового трубопровода

Тем самым АО «Мурманэнергосбыт» обеспечит современным и качественным теплоснабжением ряд строящихся и уже давно действующих объектов.

В Североморске продолжается строительство нового детского сада на улице Восточной. Учреждение будет рассчитано на 220 мест. Перед энергетиками АО «Мурманэнергосбыт» стояла задача обеспечить здание теплом. К вопросу специалисты подошли со всей ответственностью.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Объект построен с применением новых современных материалов, пенополиуретановое покрытие использовано. Это обеспечит и долговечность эксплуатации данного объекта, порядка 30 лет. Обеспечит снижение потерь и естественно, использование топлива для тепла и этого объекта и других, подключённых объектов».

Действительно, новый трубопровод обеспечит теплоснабжением не только будущий детский сад, но и находящиеся рядом кадетский корпус и жилой дом. Старые коммуникации демонтированы. Всё построено согласно современным требованиям безопасности и эксплуатации.

Алёна Кузнецова, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Такой обвод получается. Часть подземная, потому что не всё можно было пройти поверху. 177 метров новой трубы с переподключением жилого дома и кадетского корпуса. Действительно, хороша изоляция, хорошие трубы».

Работы выполнены согласно плану и в срок. Также силами АО «МЭС» в Североморске обновят ещё два объекта.

Александр Кобытев, директор филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»: «На улице Комсомольской будем менять главный ствол 325 диаметра и на микрорайоне Кортик, где АО «Мурманэнергосбыт» завершает строительство угольной котельной, также будет выполнено строительство новой теплосети».

Новый трубопровод уже запущен в эксплуатацию. Предстоящей зимой жители будут обеспечены качественным и бесперебойным теплоснабжением.